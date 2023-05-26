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Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı oy kullanan seçmen sayısı 1,9 milyonu aştı

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Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy kullanan yurt dışı seçmen sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı oy kullanan seçmen sayısı 1,9 milyonu aştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün sona ermişti. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, 25 Mayıs saat 20.15 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı.

Gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'de sona erecek.

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