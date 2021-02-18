Türkiye ile Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye ait TCG Çeşme araştırma gemisi için Balıkesir ve İzmir açıklarında 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında hidrografik ölçümler yapmak amacıyla navtex ilan edilmesine tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye ait TCG Çeşme araştırma gemisi için Balıkesir ve İzmir açıklarında 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında hidrografik ölçümler yapmak amacıyla navtex ilan edilmesine tepki gösterdi.

Türkiye daha önce de aynı bölgede 2018 yılında bazı ölçümlerde bulunmuştu.

Atina tarafından yapılan açıklamada Ankara'daki Yunan Büyükelçiliği'nin Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiği ve Orta Ege bölgesi olarak adlandırılan yerde bulunan Limni, İskiri ve Kırlangıç ve Bozbaba adası açıklarında başlatılan faaliyetleri yasa dışı olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexandros Papaioannou yaptığı açıklamada, seyir önergesinin uluslararası sularla ilgili olduğunu ancak İzmir'deki limanın navtex ilan etmeye yetkisi olmadığını iddia etti.

Papaioannou ayrıca Yunanistan'ın Türkiye'ye 62. Tur İstikşafi Görüşmeleri için de tarih verdiğini ancak henüz yanıt alamadıklarını sözlerine ekledi.

Olayla ilgili Yunan medyasında çıkan haberlerde, Yunan Deniz Kuvvetleri'nin her olasılığa karşı hazırlıklı olduğu ve "TCG Çeşme araştırma gemisine Türk donanmasının eşlik edip etmeyeceği sorularına yanıt aranıyor" denildi.

Türk yetkililer geçtiğimiz günlerde TCG Çeşme gemisinin deniz tabanına kablo döşemeyeceğini ve araştırmaların deniz yüzeyinde sınırlı olacağını açıklamıştı.

2018 yılında TCG Çeşme gemisinin aynı bölgede yaptığı araştırma çalışmaları, Yunan donanması tarafından yakından takip edilmişti.

TCG Çeşme gemisi, orta ve derin sularda hidrografik ve oşinografik (denizin fiziksel özellikleri) çalışmalar yapmak için tasarlandı. Deniz haritalarının güncellenmesi için de jeolojik araştırmalar yapan TCG Çeşme, batimetrik derinlik, manyetik şiddet, yerçekimi kuvveti, deniz yüzeyi ısısı, sismik hareketlilik, ses hızı, ortam ışığı ve tuzluluk oranı konularında hassas araştırmalar yapabiliyor.