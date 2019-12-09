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Türkiye Nobel ödül törenine katılmayacak

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Türkiye, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesine tepki göstermişti
Türkiye Nobel ödül törenine katılmayacak

Türkiye, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa katliamını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacak

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

Arnavutluk'un Stockholm Büyükelçiliği de Bosnalı kurbanların yakınlarına destek için 10 Aralık'taki töreni boykot edeceğini ve törene katılmayacaklarını açıkladı.

İsveç devlet televizyonu SVT de Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Türkiye'nin kınama yayımladığını hatırlattı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan İngilizce metni yayımladı.

Handke'ye tepki gösterilmişti

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Peter Handke'ye 1990'lı yıllarda Yugoslavya İç Savaşı sırasında Sırp güçlerinin yanında yer aldığı ve ağır savaş suçlarından sorumlu tutulan Slobodan Miloseviç'e destek verdiği gerekçesiyle tepki gösterilmişti.

Yazarlar ve siyasetçiler tarafından Nobel Komitesi'ne yoğun tepki gösterilirken, neredeyse 60 bin kişinin imzaladığı bir dilekçeyle "'Balkan Kasabı' Slobodan Miloseviç'in destekçisine" ödül verme kararının geri çekilmesi istenmişti.

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