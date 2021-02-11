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Türkiye Sağlık Bakanı Koca: 100 Milyon Dozdan Fazla Covid-19 Aşısı İçin Anlaşmalar Tamamladı

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Fahrettin Koca, "Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı." diye konuştu.
Türkiye Sağlık Bakanı Koca: 100 Milyon Dozdan Fazla Covid-19 Aşısı İçin Anlaşmalar Tamamladı

Koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye'deki son durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren ilk aşılanan grubumun ikinci doz aşılarına başlanacağını, hedefin nüfusun en az yüzde 60'ının aşılaarınmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Fahrettin Koca, "Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı." diye konuştu.

Öngörülebilir bir gelecek sunabilmek için aşı programının titizlikle ele alındığını söyleyen Koca, şöyle devam etti:

"Müsterih olunuz. Çok yakında hayatımızı planlamamız mümkün olacak. İş yerlerimiz ne zaman açılabileceklerini, öğrencilerimiz okullarına hangi şartlar altında kavuşacaklarını öngörebileceklerdir.

Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'yerinde karar' dönemidir."

"ŞU AN 17 AŞI ADAYIMIZ VAR"

Koca, "28 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı programımızda, bugün itibarıyla 2 milyon 800 bini aşkın vatandaşımızın ilk doz aşılaması tamamlandı. Yarından itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Amacımız hedef nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için bütün alternatifleri zorladığımızdan emin olun." ifadelerini kullandı.

Yerli aşı projelerine de dğinen Bakan, "Şu an 17 aşı adayımız var. Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı." dedi.

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