Türkiye ve ABD Menbiç konusunda anlaştı

Washington'daki Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından iki ülkenin Menbiç'le ilgili yol haritasını onayladığı duyuruldu. Bakan Çavuşoğlu, Menbiç'in güvenliği için ABD ve Türkiye'nin işbirliği yapacağını söyledi

Washington'daki Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinin ardından iki ülkenin Menbiç'le ilgili yol haritasını onayladığı duyuruldu. Bakan Çavuşoğlu, Menbiç'in güvenliği için ABD ve Türkiye'nin işbirliği yapacağını söyledi.

Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanlıkları, ABD ile Menbiç konusunda bir yol haritasını onayladığını duyurdu. Ortak açıklama, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo arasında Pazartesi günü Washington'da yaklaşık bir saat süren bir görüşmenin ardından geldi.

Ortak açıklamada, "İki Bakan, Suriye konulu Ortak Çalışma Grubunun, Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması için adımların atılmasını da içerecek şekilde, Suriye'de ortak çıkarları ilgilendiren konularda ikili işbirliğimizin geleceğine ilişkin tavsiyelerini değerlendirmiştir. İki bakan bu amaç doğrultusunda bir yol haritasını onaylamış ve sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesine ilişkin mutabakatlarını yansıtacak şekilde haritanın uygulanması hususundaki ortak taahhütlerini vurgulamıştır" denildi.

Çavuşoğlu: Güvenliği ABD ve Türkiye sağlayacak

Çavuşoğlu, görüşmeden birkaç saat sonra Washington'da bir basın toplantısı düzenledi.

Öncelikli olarak PKK ve YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması için yol haritasının parametreleri üzerinde çalışılacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Yol haritasının uygulanması için net bir gün var. Bu, sahada atılacak adımlara bağlı. 6 aydan az bir süreden bahsediyoruz" dedi. Çavuşoğlu, yol haritasının amacının Menbiç'in "tüm terör oluşumlarından temizlenip bölgede güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması" olduğunu belirtti, "Türkiye ile ABD Menbiç'te yerel yönetim ve güvenlik yapılarının oluşturulmasında işbirliği yapacaktır" dedi.

Çavuşoğlu, "Menbiç'te PKK ve YPG baskısıyla yerlerini terketmek zorunda kalan insanların evlerine geri dönmesinin sağlanacağını" belirtti.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Menbiç'in önemi

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin kontrolünde bulunuyor. Menbiç'te askeri üssü de bulunan ABD'nin YPG'ye sağladığı silah desteği, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyor.

YPG güçlerinin bölgeden ayrılması için çağrıda bulunan Türkiye'nin, Afrin'e düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonunun ardından bir sonraki hedefin Menbiç olduğunu açıklaması iki ülke ilişkilerindeki gerginliği daha da artırmıştı. Ankara'nın Washington'a YPG'ye verdiği desteği sonlandırması için yaptığı çağrılar sonuçsuz kalırken, Türk ve ABD askerlerinin Menbiç'te karşı karşıya gelme riski endişelere neden olmuştu.

Yaklaşık bir hafta önce ise Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD'nin Menbiç konusunda ön mutabakata vardığını ve YPG'nin bu bölgeden çekilmesi konusunda görüş birliği sağlandığını söylemiş, ABD ise bu noktada herhangi bir anlaşmanın sözkonusu olmadığını açıklamıştı.