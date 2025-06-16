Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanları, İsrail'in İran'a yönelik "haklı olmayan" saldırılarını kınadı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı web sitesinin haberine göre, Senatör Muhammed İshak Dar, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan ile bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere telefonla görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı web sitesinin haberine göre, Senatör Muhammed İshak Dar, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Hakan Fidan ile bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere telefonla görüştü.

Taraflar, bölgedeki kararsız durumdan duydukları derin endişeyi dile getirerek İsrail'in İran'a yönelik son "haklı olmayan" saldırılarını kınadılar ve krizin daha da büyümemesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İshak Dar ayrıca, önümüzdeki hafta İstanbul'da yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna, İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından düzenlenecek özel bir etkinliğe katılacağını ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu görüşmelerin İslam işbirliğini güçlendirmek ve bölgedeki hassas gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla yapıldığını belirtti. Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının görüşmesi, Batı Asya bölgesinin, özellikle İsrail rejiminin son saldırılarının ardından artan gerilimlerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirildi.