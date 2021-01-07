Türkiye’de 194 can kaybı, 12 bin 171 yeni vaka

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 7 Ocak 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" ifadelerini kullandı.