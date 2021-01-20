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Türkiye'de 2019'un vergi rekortmenleri belli oldu

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Türkiye'de 2019'un vergi rekortmenleri belli oldu
Türkiye'de 2019'un vergi rekortmenleri belli oldu

Türkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi. 2. sırada ise Mehmet Sinan Tara yer aldı. 

Türkiye'nin 2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Gelir rekortmeni ismini açıklamadı

2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

İkinci sırada da bir başka kamu kurumu olan, Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası 2019 dönemindeki kârı üzerinden 2020'de 2 milyar 739 milyon TL vergi ödedi.

Kurumlarda ilk 10'un 7'si banka 

Listenin üçüncü sırasında yer alan Garanti Bankası ise 2 milyar 39 milyon TL vergi ödedi.

Listenin ilk 10'unda yer alan iki firmanın isimleri ve ödedikleri vergi miktarları gizli tutuldu.

İlk 10'da ismi açıklanan 8 firmadan 7'si banka olurken, İskenderun Demir ve Çelik şirketi 888 milyon TL'lik kurumlar vergisiyle listenin dokuzuncu sırasında yer aldı ve ilk 10'daki tek bankacılık dışı şirket oldu.

Gelir vergisinde ilk 10'un 5'i açıklanmadı 

Gelir vergisinde ilk sıradaki kişinin adı açıklanmazken, ikinci sırada 70 milyon 510 bin TL’lik vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenlerinde ilk 10'da sadece 5 kişinin ismi yer aldı, diğer 5 kişinin ismi ise gizli kaldı.

Listede Rahmi Koç 70 milyon 456 bin TL ile üçüncü, Erman Ilıcak 43 milyon 461 bin TL ile beşinci, Ömer Koç 36 milyon 249 milyon TL ile altıncı, Gönenç Gürkaynak 30 milyon 930 bin TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.

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