Türkiye'de 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1 bin 791 oldu, 8 bin 108 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi.

"VAKA SAYILARI HALA TEDİRGİN EDİCİ SEVİYEDE"

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.