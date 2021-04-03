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Türkiye'de Acentelerin eleştirdiği otellere transfer hakkı yasa teklifinden çıkarıldı

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Türkiye'de Acentelerin eleştirdiği otellere transfer hakkı yasa teklifinden çıkarıldı
Türkiye'de Acentelerin eleştirdiği otellere transfer hakkı yasa teklifinden çıkarıldı

Otellere transfer hakkı, Turizmi Teşvik Kanunu teklifinden çıkarıldı. Dünya’nın haberine göre beş yıldızlı oteller ve tatil köylerinin kendi müşterilerine kendi araçlarıyla transfer hizmeti sunma imkanı veren düzenleme kanun teklifinden çıkarıldı.

Kanun teklifindeki madde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) tarafından eleştirilmişti. TÜRSAB’dan yapılan açıklamada, “Adı teşvik kanunu olan bu yasa teklifi, seyahat acentalarını cezalandırmayı içermektedir. Seyahat acentaları, öz mal araçları ile tur ve transfer yapamazken, bu konuda ulaştırma mevzuatına bağlı işletme gereklerine uymak zorunda iken, bu sebepten dolayı türlü sıkıntılarla boğuşurken, otellerin öz mal araçları ile transfer yapabilmeleri nasıl açıklanabilir?” ifadesine yer verilmişti.

Söz konusu düzenleme Meclis komisyonunda iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

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