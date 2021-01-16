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Türkiye'de Akaryakıt Vergi Kaçakçılığından 220 kişi tutuklandı!

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Türkiye İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlının yakalandığını bildirdi.
Türkiye'de Akaryakıt Vergi Kaçakçılığından 220 kişi tutuklandı!

Türkiye İçişleri Bakanlığı, İstanbul merkezli 50 ilde düzenlenen ve "Silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçırdıkları tespit edilen 220 zanlının yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) koordinasyonunda, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul merkezli 50 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle yapılan operasyona "Silici" adı verildi.

Soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattıkları tespit edilen 220 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, bir istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım firması ve bağlı bir şubesi olmak üzere 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımıyla yapılan aramalarda mali belgelere, bilgisayar ve cep telefonu gibi dijital materyallere el konuldu.

Akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litrelik akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği belirlendi.

Verileri silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yılda 3'er milyar lira olmak üzere 5 yılda 15 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

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