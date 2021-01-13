Türkiye'de aşılama yarın başlıyor...İlk aşıyı Fahrettin Koca oldu (video)

TC Sağlık Bakanı Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak" açıklamasını yaptı. Bakan Koca, bu açıklamalardan sonra canlı yayında koronavirüs aşısını oldu.

TC Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 parça halinde ülkemize gelen 3 milyon doz aşıyı teslim aldığımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için faz-3 çalışması ülkemizde devam eden aşının sonuçlarını talep etmiştik.

Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu aşıya acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştur.

Önce olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını daha önce de ilan etmiştim. Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşı olanlarla birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır.

Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir.

İlk aşıyı Koca oldu



Basın toplantısının ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne geçen Koca'ya Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı yapıldı.

Koca, aşı uygulamasının ardından "Herkesin aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Normal hayatımıza dönmek için mutlaka aşı yaptırmak gerek" dedi.



Koca'nın ardından Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a ilk doz Kovid-19 aşısı uygulandı.