  • BIST 1.419
  • Altın 461,189
  • Dolar 8,1560
  • Euro 9,7099
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA28 kişi Lefkoşa, 27 kişi Gazimağusa...Toplam 88 vaka

Türkiye'de Covid Tablosu vahim: Üç ‘rekor’ birden kırıldı!

»
Türkiye'de Covid Tablosu vahim: Üç ‘rekor’ birden kırıldı!
Türkiye'de Covid Tablosu vahim: Üç ‘rekor’ birden kırıldı!

Covid-19 salgını sürecinde hem günlük vaka, hem ölüm sayısı hem de aktif vaka sayısında ‘rekor’ kırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bugünkü vaka sayısı 54 bin 740. Bu, Türkiye’de salgın boyunca bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı.

Normalleşmenin başladığı 2 Mart’ta günlük vaka sayısı 11 bin 837’ydi. O güne kadar en yüksek vaka sayısı, ikinci pik sırasında, 8 Aralık 2020’de 33 bin 198 olarak kaydedilmişti.

Ölüm sayısı 300’e yaklaştı

Bugünkü bir diğer ‘rekor’ ise ölüm sayısı. Şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı, 259 can kaybıyla 23 Aralık 2020’de kayda geçmişti. Bugün ölüm sayısı 276. 2 Mart’taki ölüm sayısı ise 68’di.

Hastaların yoğun bakıma girmesi ve entübe edilmesi, ölümle sonuçlanabiliyor. Bundan günlük tabloda ağır hasta sayısı başlığıyla bahsediliyor. 2 Mart’ta toplam ağır hasta sayısı 1227’yken, bugün 2 bin 604’e çıktı.

Aktif vaka sayısı 400 bini geçti

Halen tedavi gören Covid-19 hastalarını ifade eden aktif vaka sayısı da üçüncü pikte hızla artıyor. Bugün itibariyle Türkiye’de 406 bin aktif vaka bulunuyor. 2 Mart’ta bu sayı 108 bin seviyesindeydi.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı ‘kimsenin geride bırakılmaması’ ilkesiyle tüm insanlığa sunacağız08 Nisan 2021 Perşembe 14:11
  • Times: AB, göç dalgasını önlemek için Erdoğan'a daha fazla para teklif etti07 Nisan 2021 Çarşamba 21:43
  • Kanal İstanbul’un etrafı nasıl bölüşüldü? Bugüne kadar kim ne kadar arsa aldı?07 Nisan 2021 Çarşamba 21:23
  • 20 milyon Türk kullanıcının bilgilerini sızdıran Facebook için BTK devreye girdi07 Nisan 2021 Çarşamba 21:15
  • İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Bedeli çok ağır olur07 Nisan 2021 Çarşamba 20:41
  • Erdoğan: Kanal İstanbul'un temelini yazın atıyoruz07 Nisan 2021 Çarşamba 20:15
  • Boğaziçi mezunlarından Melih Bulu’ya 5 bin imzalı istifa çağrısı07 Nisan 2021 Çarşamba 17:47
  • Sedat Peker'in Üsküp'te Djadin Ademovski adıyla düzenlenen sahte ikametgah belgesiyle kaldığı ortaya çıktı. Kuzey Makedonya'da polise yönelik sahte evrak operasyonunda 9 kişi tutuklandı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:57
  • Erdoğan,yazar kasayla daktiloyu karıştırdı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:22
  • Maliye Bakanı Dursun Oğuz'dan başsağlığı mesajı07 Nisan 2021 Çarşamba 16:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti