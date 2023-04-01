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Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların pusuladaki yerleri belli oldu.
Türkiye'de cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki yeri belli oldu

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için, Cumhurbaşkanı adaylarının seçim pusulasındaki yerleri için kura çekimi yapıldı.

14 Mayıs'taki seçimlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yarışıyor.

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, pusulada 1'inci sırada; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, pusulada 3'üncü sırada; Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, pusulada 4'üncü sırada; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de pusulada 2'nci sırada yer alacak.

Buna göre pusulada; Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan şeklinde olacak.

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