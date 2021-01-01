  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Türkiye'de Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını: 34 bin lira ceza

»
Bursa'da Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.
Türkiye'de Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını: 34 bin lira ceza

Bursa'da Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’ndeki lüks rezidansın dairesinde bir araya gelen 11 kişi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen dansözlü eğlence düzenledi. Alkol alan grup, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadan dans etti. Dairenin balkon ve salonunda eğlenip Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden grup, canlı yayın yapıp, o anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine adresi tespit edip, daireye baskın yaptı. Dairede bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL'den toplam 34 bin 650 TL ceza uygulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TTB'den sanatçılara çağrı: Yılbaşı gecesi sağlık çalışanına ses olsanız ne güzel olur31 Aralık 2020 Perşembe 21:45
  • Çeşme'nin nüfusu 3 katına çıktı: İzmir'den destek ekipler gidecek31 Aralık 2020 Perşembe 21:15
  • Yılmaz Vural, koronavirüsle mücadelesini anlattı31 Aralık 2020 Perşembe 20:45
  • Bahçelievler'de dükkana giren otomobil alev topuna döndü31 Aralık 2020 Perşembe 20:15
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Aliyev, Tatar Ve Saner'e Yeni Yıl Kutlaması31 Aralık 2020 Perşembe 17:32
  • Türkiye Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi31 Aralık 2020 Perşembe 17:29
  • AİHM Büyük Dairesi'nin 'derhal serbest bırakılması' kararı sonrası Demirtaş'a Kobani'den iddianame31 Aralık 2020 Perşembe 15:26
  • Anket: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onay oranı aralık ayında yüzde 45,6'ya geriledi31 Aralık 2020 Perşembe 15:18
  • 'İzmir depremine yardım' bahanesiyle iş insanlarını dolandıran 3 kişi tutuklandı30 Aralık 2020 Çarşamba 23:45
  • Akademisyen Aylin Sözer'in katili, cinayetin ardından kardeşine 260 bin TL göndermeye çalışmış30 Aralık 2020 Çarşamba 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti