  • BIST 2.144,26
  • Altın 913.586
  • Dolar 14.7887
  • Euro 16.3345
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Türkiye'de en yaşlı nüfusu barındıran iller hangileri?

»
Türkiye'de en yaşlı nüfusu barındıran iller hangileri?
Türkiye'de en yaşlı nüfusu barındıran iller hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından illere göre yaş verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre yüzde 20,1 ile en yaşlı nüfusu barındıran il Sinop olurken, ikinci yüzde 19,2 ile Kastamonu ve üçüncü yüzde 17,8 ile Artvin oldu. TÜİK hesaplamalarına göre, toplam nüfus içinde en yüksek olduğu il sayısı 2016 yılında 8 iken, 2021 yılında 22 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025 yılında 33'e çıkacağı tahmin edildi.

Sinoplular, yaşlı nüfus verilerini değerlendirdi. Rasim Akliman, “Sinop, Kastamonu, Çankırı mesela yakın illerde işsizliğin en fazla olduğu il Sinop. Onun için de göç veriyor. Genç nüfusun olmaması da var tabi. Neden genç nüfus yok? İşsizlikten dolayı yok. Sinop en fazla işsizlik oranı olan bir yer” dedi.

Soner Bozkurt ise “İşsizlik dolayısıyla en yaşlı iliz. Okuyan nesil burada durmuyor. İş sahası dışarıda fazla olduğu için kaçıyorlar. Kaçtıkları zaman da yaşlılar kalıyor burada. Onlar da burada geçimlerini sağlıyorlar. Dışarıya kaçıp gidip, yaşını doldurup emekli olanlar da memleket hasreti yaşadıkları için geri geliyorlar tarım işiyle uğraşıyorlar” diye konuştu.

Vatandaş Mertol Taşkın, “Sinop’un doğru dürüst geliri yok. Millet zorla geçiniyor. Yemiyor, içmiyor çoluğu çocuğu okutuyor. Çocuklar okuduğu zaman iş olmadığı için mecburen büyük yerlere gidiyorlar. Büyük yere gittikleri zaman da bizim memlekete bir daha ihtiyaç duymuyorlar” dedi.

Vatandaş Özhan Ahmet Öngürü ise “Gençler Sinop’ta iş potansiyeli olmadığı için şehir dışına gidiyor. İstanbul’dur, Ankara’dır veya yurt dışıdır. Oralara göç ediyorlar. Biz buradayız her zamanki gibi” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale Köprüsü hatıra parası basıldı18 Mart 2022 Cuma 20:00
  • Bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirdi!18 Mart 2022 Cuma 19:00
  • Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı18 Mart 2022 Cuma 18:00
  • AKP'den Metaverse toplantısı: Erdoğan katılacak, dini boyutları da ele alınacak18 Mart 2022 Cuma 10:49
  • 18 Mart Şehitleri Anma Günü çerçevesinde bugün törenler düzenlenecek18 Mart 2022 Cuma 09:53
  • THY, 19 Mart'taki 100 seferini iptal etti17 Mart 2022 Perşembe 21:15
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!17 Mart 2022 Perşembe 20:03
  • Erdoğan, Putin ile Görüştü17 Mart 2022 Perşembe 18:09
  • Aksoy Araştırma: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı geçti17 Mart 2022 Perşembe 12:50
  • Çene Nakli Olan İlk Kişiydi! Recep Sert, Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı17 Mart 2022 Perşembe 01:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti