Türkiye'de en yaşlı nüfusu barındıran iller hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından illere göre yaş verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre yüzde 20,1 ile en yaşlı nüfusu barındıran il Sinop olurken, ikinci yüzde 19,2 ile Kastamonu ve üçüncü yüzde 17,8 ile Artvin oldu. TÜİK hesaplamalarına göre, toplam nüfus içinde en yüksek olduğu il sayısı 2016 yılında 8 iken, 2021 yılında 22 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025 yılında 33'e çıkacağı tahmin edildi.

Sinoplular, yaşlı nüfus verilerini değerlendirdi. Rasim Akliman, “Sinop, Kastamonu, Çankırı mesela yakın illerde işsizliğin en fazla olduğu il Sinop. Onun için de göç veriyor. Genç nüfusun olmaması da var tabi. Neden genç nüfus yok? İşsizlikten dolayı yok. Sinop en fazla işsizlik oranı olan bir yer” dedi.

Soner Bozkurt ise “İşsizlik dolayısıyla en yaşlı iliz. Okuyan nesil burada durmuyor. İş sahası dışarıda fazla olduğu için kaçıyorlar. Kaçtıkları zaman da yaşlılar kalıyor burada. Onlar da burada geçimlerini sağlıyorlar. Dışarıya kaçıp gidip, yaşını doldurup emekli olanlar da memleket hasreti yaşadıkları için geri geliyorlar tarım işiyle uğraşıyorlar” diye konuştu.



Vatandaş Mertol Taşkın, “Sinop’un doğru dürüst geliri yok. Millet zorla geçiniyor. Yemiyor, içmiyor çoluğu çocuğu okutuyor. Çocuklar okuduğu zaman iş olmadığı için mecburen büyük yerlere gidiyorlar. Büyük yere gittikleri zaman da bizim memlekete bir daha ihtiyaç duymuyorlar” dedi.



Vatandaş Özhan Ahmet Öngürü ise “Gençler Sinop’ta iş potansiyeli olmadığı için şehir dışına gidiyor. İstanbul’dur, Ankara’dır veya yurt dışıdır. Oralara göç ediyorlar. Biz buradayız her zamanki gibi” ifadelerini kullandı.