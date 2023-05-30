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Türkiye'de gözler yeni kabineye çevrildi sürpriz isimler de gündemde

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni kabinesinde sürpriz isimlere yer verebileceği konuşuluyor.
Türkiye'de gözler yeni kabineye çevrildi sürpriz isimler de gündemde

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yeni kabinesini Perşembe veya Cuma açıklaması bekleniyor. Mevcut bakanların düşünülmediği kabineye sürpriz isimlerin gireceği konuşuluyor.

Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor.

Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'nın da bakan olabileceği belirtiliyor.

MGK'DAN KABİNEYE

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor. Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji  Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Böylece Berat Albayrak'tan sonra Enerji'de ikinci damat dönemi yaşanacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor. Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı bakanlık için geçiyor. Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek.

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Ali İhsan Yavuz ile Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın adı bakanlık için geçiyor.

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