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Türkiye'de hazine kripto paralarla ilgili çalışma yürütüyor: Kaygıları paylaşıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para ile ilgili bazı çalışmaların yürütüldüğüne dair açıklama geldi.
Türkiye'de hazine kripto paralarla ilgili çalışma yürütüyor: Kaygıları paylaşıyoruz

Açıklamada, kripto paralarla ilgili dünyadaki kaygıların paylaşıldığı belirtilerek, “Konuya ilişkin gelişmeleri, ülkemizdeki durumu takip ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bakan yardımcımız başkanlığında, TCMB, BDDK, SPK ve ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışmalar yürütülüyor” ifadesi kullanıldı.

Şikayet sayısı fırladı

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçlarından olan kripto paralara ilgi 2021’de zirve yaptı. Özellikle Bitcoin’e yapılan yatırımlar ve televizyonda çıkan haberler tüketicilerin kripto paralardan daha da haberdar olmalarına olanak sağladı. Bir gün önce zirve yapıp ardından yüzde 15’lik düşüşler görülen bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde de adeta patlama yaşandı.

2021 yılında kripto parayla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar’ın verilerine göre, bu konudaki şikayetlerin artış oranı Şubat 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 bin 616’ya ulaştı.

Verilere göre kripto paralar en çok, ‘Kripto para yükselince satım yapmaya, düşünce alım yapmaya firmaların engel olması, transfer işlemlerinin yavaş olması, paranın hesaba geçmemesi, üye temsilcilerinin yatırım yapana kadar fazla ilgili davranıp zarara uğrayınca cevap vermemesi, hesap kapatma işleminin yapılamaması, sisteme giriş yapılamaması, ve hesabın firma tarafından sıfırlanması’ gibi konulardan şikayetler yazıldı.

 

 

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