Türkiye'de Karantina süresinde yeni dönem: Virüsün iki varyantı için 14 gün uygulanacak

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına ilişkin olarak, Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’la yaptığı görüşmeyi aktardı.

Bilim Kurulu'nun en çok çekindiği iki varyant virüsün Güney Afrika ve Brezilya mutantı olduğunu aktaran Sarıkaya, "Prof. Dr. Akın, buna ilişkin kararı aldıklarını ve Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında karantina sürecini 14 güne çıkardıklarını açıkladı. 'Bu karar İngiltere’de ortaya çıkan varyant ile orijinal Vuhan varyantını kapsamıyor, onlarda 10 gün olarak devam edecek' dedi"

Sarıkaya, "Peki, bir kişi hangi varyanta yakalandığını nasıl bilecek?" sorusunu yönelttiği Akın'ın cevabını da şöyle aktardı:

"PCR testi yapıldığında genomik sekanslarına, yani ardı sıra dizilimine bakılıyor. Bizim ‘ön circel’ (sörkıl), yani döngü dediğimiz PCR testine bakılırken, eğer önden erken dönem çıkıyorsa biliyoruz ki bunlar çok güçlü virüsler. Onları ayırıp incelediğimizde görüyoruz ki Güney Afrika ve Brezilya’da görülen varyantları. Test sırasında ilk onlar kendini gösteriyor, İngiliz ve Vuhan geriden geliyor…"

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Bilim Kurulu’nun en çok çekindiği ise iki varyant virüs; Güney Afrika ve Brezilya mutantı.

Bilim Kurulu üyesi ve Halk Sağlığı uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’a dün iki varyant ile ilgili karantina süresinde bir değişiklik yapıp yapmayacaklarını sordum. Prof. Dr. Akın, buna ilişkin kararı aldıklarını ve Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında karantina sürecini 14 güne çıkardıklarını açıkladı. “Bu karar İngiltere’de ortaya çıkan varyant ile orijinal Vuhan varyantını kapsamıyor, onlarda 10 gün olarak devam edecek” dedi.

Peki, bir kişi hangi varyanta yakalandığını nasıl bilecek?

PCR testi yapılırken bu iki varyantın kendisini hemen gösterdiğini belirtip ekledi:

“PCR testi yapıldığında genomik sekanslarına, yani ardı sıra dizilimine bakılıyor. Bizim ‘ön circel’ (sörkıl), yani döngü dediğimiz PCR testine bakılırken, eğer önden erken dönem çıkıyorsa biliyoruz ki bunlar çok güçlü virüsler. Onları ayırıp incelediğimizde görüyoruz ki Güney Afrika ve Brezilya’da görülen varyantları. Test sırasında ilk onlar kendini gösteriyor, İngiliz ve Vuhan geriden geliyor…”

AŞI MUTANTLARDA DA ÇALIŞIYOR

Bu iki varyant karşısında Türkiye’de yaygın bulunan Vuhan’da ortaya çıkan orijinal virüs ile yaygın hale gelen İngiliz mutantına karşı aşı etkisini de sordum.

Aktardığına göre Bilim Kurulu’nda bunlara ilişkin bazı veriler Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine aktarılmış. Prof. Dr. Akın, ağırlıklı uygulanan Sinovac aşısının Vuhan kadar diğer mutantlara karşı da etkili olduğunun gerçek vakalarla da kanıtlandığını belirtip devam etti:

“Hasta olanların virüs tepkilerinde aşı koruyuculuğuna da bakıldı; orijinal Vuhan ile mutant virüslerde ortaya çıkan verileri neredeyse birbirine çok yakın. Aşı mutant virüslerde de koruyor. Şu an İngiliz mutantı diye tanımladığımız B117 çok yaygın ama diğer ikisi de (G. Afrika ve Brezilya) sinsi şekilde yükseliyor. Çünkü aşı ve gelişen antikordan kaçmayı başarıyor.”