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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 11 bin 479

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 11 bin 479
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 11 bin 479

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 186 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 11 bin 479 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ağır hasta sayısının azalmaya devam ettiğini belirtti ve "Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığıyeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 artarak 22 bin 450'ye ulaştı. 

Bugün 184 bin 193 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 11 bin 479 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 1291 olarak belirlenirken, ağır hastaların sayısı 3 bin 94 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 9 bin 894 kişi sağlığına kavuştu. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 44.2

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 61.7

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 32.4

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9

 

'Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor'

Yeni verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, ağır hasta sayısının azalmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

  • "Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız."
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