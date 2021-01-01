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Türkiye'de Milli Piyango çekilişindeki usulsüzlük Sayıştay raporunda!

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Türkiye'de Şans oyunlarını düzenlemekle sorumlu olan ve bu yılbaşında oyunların özel şirkete devredilmesiyle yalnızca ‘denetleme’ yetkisi elinde kalan Milli Piyango İdaresi’ndeki kusurlu işlemler, Sayıştay raporlarında yer buldu.
Türkiye'de Milli Piyango çekilişindeki usulsüzlük Sayıştay raporunda!

Türkiye'de Şans oyunlarını düzenlemekle sorumlu olan ve bu yılbaşında oyunların özel şirkete devredilmesiyle yalnızca ‘denetleme’ yetkisi elinde kalan Milli Piyango İdaresi’ndeki kusurlu işlemler, Sayıştay raporlarında yer buldu.

SON 8 YIL CANLI YAYINLAMAMIŞ

Birgün'ün aktardığına göre, Milli Piyango İdaresi’nin 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, kurum, şans oyunlarını düzenlediği son sekiz yıl, çekilişleri yayınlamayarak mevzuatı ihlal etti. 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de canlı yayınlanması gereken çekilişlerin yine yayımlanamadığını ifade eden Sayıştay, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amir hükümleri gereğince çekilişlerin TRT kanallarında yayınlanması gerekmektedir. 2012’den itibaren idare, çekilişleri noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirmekte ve çekilişlere ait görüntü ve ses kayıtlarını almaktadır. Sayıştay’ın önceki dönemlere ait MPİ yıllık denetim raporlarında konuya dair değerlendirmeler kapsamında başlatılan çeşitli girişimler sonuca ulaşamadığından, 2016 yılından bu yana, hizmet alımı yaparak, çekilişleri internet sayfası üzerinden yayımlamak yoluna gidildi” ifadelerine yer verdi.

 KARAR YETER SAYISI YOK

Sayıştay’ın Milli Piyango İdaresi hakkındaki bir diğer tespiti, yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin oldu. Altı kişiden oluşan yönetim kurulunun yarısının boş olduğunu kaydeden Sayıştay, “Yönetim Kurulu’nda, görevlendirme ile genel müdür ve iki genel müdür yardımcısı dışında üç üye kadrosunun boş olduğu, bu nedenle yönetim kurulunun toplantı ve karar yeter sayısının bulunmadığı görülmüştür” dedi. Sayıştay, bu koltuklara bir an önce atama yapılması gerektiğini bildirdi.

EMEKLİ İŞÇİLERE HAKLARI VERİLMEDİ

Şans oyunlarına ilişkin denetim yetkisi dışında bir yetkisi bulunmayan ancak bunu da gereğince kullanamayan Milli Piyango İdaresi, emekli olan işçilerine de hakkını vermiyor. Sayıştay Denetim Raporu’na göre, emekli olan işçilere kıdem tazminatları ve yıllık izin ücretleri ödenmedi. Sayıştay, bu durumdaki personel için haklarının iade edilmesini istedi.

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