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Türkiye'de PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor

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PTT, e-ticaret sitesinde sattığı ayçiçek yağını, kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuza satan şirket hakkında dava açacağını duyurdu.
Türkiye'de PTT, ayçiçek yağını daha ucuza satan şirkete dava açıyor

PTT, e-ticaret sitesinde sattığı ayçiçek yağını, kendi sitesinde yüzde 25 daha ucuza satan şirket hakkında dava açacağını duyurdu.

PTT'nin Konya Sanayi Odası Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil’in şirketinden temin ettiği yağı, bu şirketin kendi online sitesine göre yüzde 25  oranda daha pahalı satması dava konusu oluyor.

Gazete Duvar'ın Anka'dan aktardığı habere göre PTT, e-ticaret sitesinde sattığı ayçiçek yağını, kendi sitesinde daha ucuza satan şirket hakkında dava açacağını duyurdu.

PTT'nin e-ticaret sitesi PttAVM.com sitesi üzerinden satış yapan Helvacızade Gıda İlaç Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne PttAVM.com hukuki süreç başlattı.

 

Şirketin aralık ayında resmi başvuru yaparak internet üzerinde kendi yağlarını satmaya başladığı www.yagsepetim.com sitesinde 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağı 164.90 TL iken indirimli olarak 145.90TL’ye satılıyordu. PTT’nin sitesinde ise aynı ürün satış fiyatı 194.90 TL görünüyor ve yüzde 9 indirim yapıldığı iddiası ile vatandaşa 176,89 TL’den satılıyor.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "PttAVM, Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi gibi yüzlerce tedarikçiye açık bir şekilde hizmet veren bir pazar yeri uygulaması ve e-ticaret platformudur. Tedarikçiler, ürünlerini platformumuz üzerinden son tüketiciye ulaştırır, bu hizmeti sunarken de serbest piyasa koşullarında fiyatları kendileri belirler” dedi.

Şirket ile ilgili yasal süreci başlattıklarını ifade eden Çevikoğlu, şunları söyledi:

"Son günlerde gündeme gelen ayçiçek yağı ile ilgili fiyatların belirlenmesi konusu da bu çerçevede değerlendirilmelidir. Platformumuz üzerinden hizmet veren Helvacızade Gıda firması, PTTAVM üzerinden sunduğu 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçek yağını 176.89 TL'den satışa sunmuş ancak kendi internet sitesi üzerinden 145.90 TL'ye satışa sunmuştur. Her iki fiyatın belirlenmesinde sorumluluk tamamen üreticinin kendisine aittir ve dolayısıyla PTTAVM'nin ayçiçek yağını daha pahalıya sattığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan ayçiçek yağının fiyatı ile ilgili manipülasyon yaptığı tespit edilen söz konusu firma ile ilgili her türlü hukuki işlem başlatılmıştır. Diğer yandan her ne kadar e-ticaret sitesi olarak hizmet verse de PTTAVM, bir kamu iştirakidir ve kamu iştiraki olmanın verdiği sorumlulukla hareket ederek, vatandaşa ucuz ve sağlıklı gıda ulaştırabilmek için de kamunun diğer kurumlarıyla işbirliğine devam etmektedir.  Bu kapsamda vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri gibi kurumların uygun fiyatlarla sunduğu gıda ürünlerini platformumuz üzerinden rahatlıkla tedarik edebilmektedir.”
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