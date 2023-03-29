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Türkiye’de seçim heyecanı artıyor

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Euronews 14 Mayıs 2023 seçimlerini konu alan son anket sonuçlarına göre partilerin oy ortalamasını hesapladı
Türkiye’de seçim heyecanı artıyor

Euronews’e göre 11 şirketinin açıkladığı anketlerin ortalamasında AK Parti önde, CHP hemen ardında

Ortalama anket sonuçları şimdilik 4 partinin %7’lik seçim barajının üstünde yer aldığını gösteriyor

Anketlerde barajı aşan HDP ve İYİ Parti kafa kafaya giderken, MHP’nin baraj sorunu dikkat çekiyor

11 ANKET ŞİRKETİNİN ORTALAMASI…

Türkiye’de 14 Mayıs 2023 seçimlerine haftalar kala kamuoyu araştırma firmaları son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Euronews, Mart ayı içinde açıklanan seçim anketlerinde ortaya çıkan sonuçların ortalamasını alarak, katılımcıların hangi partiye oy vereceğini hesapladı. Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’ten oluşan 11 firmanın açıkladığı sonuçlara göre partilerin oy oranını çıkaran euronews, ortalama sonuçları gösteren bir de grafik hazırladı. Cumhurbaşkanlığı adayı olan 4 isim önceki gün kesinleştiği için yapılacak yeni anketler bekleniyor.

AK PARTİ VE CHP AÇIK ARA…

Anket ortalamalarına göre ilk sırada %32.8 ile iktidardaki AK Parti yer alıyor. 11 anketin ortalama sonucu Ana muhalefet CHP’nin oyunu %27.6 düzeyinde gösteriyor. Aralarında çok az fark olan HDP ve İYİ Parti bu iki güçlü partiyi izliyor. Buna göre üçüncü sıradaki HDP %10.7 oy alıyor. İYİ Parti’nin ortalama oy oranı ise %10.5 oranında. İktidarın ittifak partisi MHP ise %6.5 oy oranıyla %7’l,k barajın altında görülüyor. Euronews, Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içerdiğini vurguladı.

%3’ÜN ALTINDAKİ PARTİLER…

Anketlerde %3’ün altında kalan diğer partilerin oy oranları ise her anket firmasının açıkladığı sonuçlarda yer almıyor. Bu partilerin ortalama oy oranları, açıklanan anket sayısına göre yapıldı. Buna göre Memleket Partisi’nin ortalama oy oranı %2.9; Gelecek Partisi ve DEVA’nın ortalaması %1.6; Yeniden Refah Partisi’nin oy ortalaması %1.3; Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ortalaması %1.2; Zafer Partisi’nin oy ortalaması %1.1 ve Saadet Partisi’nin oy ortalaması da %0.9 düzeyinde.

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