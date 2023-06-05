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Türkiye'de sigaraya yüzde 15 zam

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Bugün itibarıyla bir sigara grubunda 5 TL'lik zam yapıldı. Bugünkü zamla birlikte sigaraya zam oranı yüzde 15'i buldu.
Türkiye'de sigaraya yüzde 15 zam

Alkollü ürünlere gelen maliyet zamlarının ardından bugün de sigaraya zam geldi.

En son yılbaşında sigara fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmıştı.

Yeni gelen zamlarla birlikte bir sigara grubu tüm ürünlerine 5 TL zam yaptı.

Yeni zamla birlikte sigaraya gelen zam oranı yüzde 15’i buldu.

YIL SONUNA KADAR BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Sozcu.com.tr’ye bilgi veren Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün gelen zammın yalnızca bir sigara grubuyla sınırlı olduğunu; ancak ilerleyen günlerde tüm ürünlerde fiyat artışı yaşanacağı bilgisini verdi.

Aybaş, rekabet kanunu gereği tüm firmaların aynı gün zam kararı açıklayamadığını belirtti.

Sigara zamlarının enflasyon oranına göre düşük kaldığını belirten Aybaş yıl sonuna kadar sigaraya tekrar 5 TL zam yapılmasını beklediğini ifade etti.

SİGARA SATIŞLARINA ZAM RÖTARI UYGULANMIŞTI

İki hafta önce açıklamalarda bulunan Aybaş, çoğu ürünün sevkiyatının oldukça sınırlı devam ettiğini söylerken, bazı ürünlerin sevkiyatının ise hiç yapılamadığının bilgisini vermişti.

Bu durum sigara şirketleri tarafından yurt dışına çok yüksek oranda sevkiyat yapıldığı ve bandrol yetişmediği için iç piyasada aksaklıklara sebep olmasıyla açıklanırken, tekel bayi platformlarının yöneticilerine göre ise  sigaraya maliyet zammı gelecek olması nedeniyle firmaların kendilerini korumaya alması olarak açıklanmıştı.

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