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Türkiye’de sokak ortasında kadın cinayeti daha

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Türkiye’de sokak ortasında kadın cinayeti daha
Türkiye’de sokak ortasında kadın cinayeti daha

Bu sabah erken saatlerde Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın katledildi. 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Kadın cinayeti Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi'nde sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, arkadaşıyla birlikte evden çıkarak servis aracına doğru yürümeye başladı. O sırada genç kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yusuf A., Gülnur Kocabaş’ın önünü kesti ve pompalı tüfekle 5 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yusuf A., olayda kullandığı tüfeğiyle birlikte yakalandı.

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