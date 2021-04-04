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Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti

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Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1508 oldu.

Son 24 saatte 22 bin 674 Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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