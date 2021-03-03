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Türkiye'de yaklaşık 5 milyon öğrenci, EBA'ya erişemedi

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Türkiye'de yaklaşık 5 milyon öğrenci, EBA'ya erişemedi
Türkiye'de yaklaşık 5 milyon öğrenci, EBA'ya erişemedi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 faaliyet raporu verilerine göre, yaklaşık 5 milyon öğrencinin, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişemediği ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020 yılı faaliyet raporunu yayımladı. Raporda, Covid-19 küresel salgını sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) televizyon ve internet platformları, tablet ve internet desteğiyle uzaktan eğitimin "başarıyla yapılmasının sağlandığı" belirtildi.

MEB tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 18 milyon 241 bin 881 öğrenci eğitim alırken, EBA'ya ulaşan toplam öğrenci sayısı ise 13 milyon 667 bin 432 olarak açıklandı. Böylelikle, EBA'ya 4 milyon 574 bin 449 öğrencinin erişemediği görüldü.  

Rapora göre, EBA Mobil uygulaması Android cihazlar için 26 milyon 300 bin, İOS cihazlar için 2 milyon 800 bin indirilme sayısına ulaşıldı ve toplamda 114 milyon 820 bin 704 ders saati canlı ders gerçekleştirildi.

Uzaktan eğitime erişimin kesintisiz olarak sağlanması amacıyla mobil ağlar aracılığıyla 8 GB'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandığı belirtilen raporda, kırsal kesimde bulunup internete erişim sorunu olan öğrenciler için mobil EBA destek noktaları oluşturulduğu aktarıldı.

Rapora göre; dezavantajlı gruptaki öğrencilere 2020'de 25 GB'a kadar GSM internet kullanım hakkı bulunan 500 binden fazla tablet dağıtıldı, canlı sınıflarda kullanılmak üzere 80 bin web kamerasının okullara dağıtımına başlandı. İnternet erişimi olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime devam edebilmesi için EBA TV (EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise) kanalları kuruldu.

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