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Türkiye'de yeni kabine belli oldu… İşte yeni bakanlar

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Merakla beklenen yeni kabine belli oldu, hangi isimler hangi bakanlıkların başına geçecek sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabinede yer alacak bakanları açıkladı.
Türkiye'de yeni kabine belli oldu… İşte yeni bakanlar

28 Mayıs 2023’te seçimden galip çıkan, bugün mazbatasını alarak Meclis’te yemin edip göreve başlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabinesini açıkladı.

Erdoğan’ın yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, bakanlıklarda görev alacak isimler ise şöyle:

Adalet Bakanı
Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı
Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı
Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı
Yaşar Güler

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanı
Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı
İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdülkadir Uraloğlu

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