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Türkiye’den Uzman Belediye Heyeti, Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel alanlarda iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye’den  gelen uzmanlardan oluşan belediye heyeti, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.
Türkiye’den Uzman Belediye Heyeti, Girne Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde sosyal ve kültürel alanlarda iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye’den  gelen uzmanlardan oluşan belediye heyeti, Girne Belediyesi’ni ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, heyet arasında bulunan Esenler Belediyesi’nden Aile ve Sosyal İşler Koordinatörü Sevilay Acar, Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Uzmanı Bengisu Uğurlu ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Uzmanı Ali Esener Esenboğa Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Girne Belediyesi binasında yer alan toplantıda bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan Güngördü ve belediyenin yetkilileri ile görüşen uzmanlar daha sonra Girne Belediyesi’nin sosyal işler ile ilgili yaptığı uygulamalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde Sosyal ve Kültürel alanlarda iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye’den gelen heyetten memnuniyet duyduklarını dile getirirken, iş birliklerinin gelişerek devam etmesini temenni etti.

Güngördü, heyete Esenler Belediye Başkanı’na iletilmek üzere hediyeler takdim ederek, teşekkürlerini iletti.

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