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Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum Azınlığa Yönelik İfadelerine Tepki

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Sözcü Aksoy, Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 
Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum Azınlığa Yönelik İfadelerine Tepki

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın azınlıklar konusunda Türkiye'yi eleştirmesinin trajikomik olduğunu bildirdi. 

Sözcü Aksoy, Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadeleri hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Aksoy, "Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda AİHM tarafından hakkında 3 kez ihlal kararı verilen bir ülkenin Dışişleri Bakanı'nın azınlıklar konusunda ülkemizi eleştirmesi trajikomiktir." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'de son yıllarda Rum Ortodoks azınlığın sorunlarının çözümüne yönelik birçok yapıcı adımın, Rum Ortodoks vatandaşlarla eş güdüm içerisinde hayata geçirildiğini hatırlatan Aksoy, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının halli konusunda ise AB üyesi ve kendisini demokrasinin beşiği olarak gören Yunanistan'da ilerleme değil, aksine geriye gidişin olduğunu vurguladı. 

Aksoy, Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığının Lozan Antlaşması ve çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan haklarını ısrarla ihlal ettiğinin altını çizerek azınlığın Türk kimliğinin inkârı konusunda AİHM'nin verdiği ihlal kararlarını hala uygulamamakta olduğuna işaret etti.

"DENDİAS ÖNCE KENDİ EVİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRMELİ"

Batı Trakya'daki medreselere yönelik son uygulamaların Yunanistan'da artık sadece "Türk" ifadesine değil "azınlık”" ifadesine dahi tahammül edilemediğini gösterdiğini belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye Rum Ortodoks vatandaşlarının talepleri çerçevesinde Gökçeada'da sadece 4 öğrenci için okulları açarken Yunanistan Batı Trakya'daki azınlık okullarını kapatmaya devam etmektedir. Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı (Dendias) böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir."

Aksoy, Yunanistan'ın, Türkiye'nin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkârı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk azınlığının sorunlarını soydaşlar ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturması gerektiğinin altını çizdi.

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