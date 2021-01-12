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Türkiye'den Yunanistan ile görüşmeler için tarih

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun istikşafi görüşmelerin yeniden başlatılması için Yunanistan'a yaptığı davetin ardından Dışişleri ilk görüşmenin 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşeceğini açıkladı.
Türkiye'den Yunanistan ile görüşmeler için tarih

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere yeniden başlamaya davet etmesinin ardından Bakanlık'tan somut tarih açıklaması geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada "Türkiye olarak açık bir davette bulunmak istiyoruz. Ev sahibi ülke biziz. Tarihini bu müzakereleri yürüten arkadaşlarımız Yunanistan’daki muhatapları ile belirleyecektir. Ama biz bugünden itibaren hazırız. Bu ilk görüşmeden sonra da Edi Rama'nın daveti üzerine yine Tirana'ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile de görüşmeye hazırım. Bu bir davettir, umarım Yunanistan bu daveti geri çevirmez ve istikşafi görüşmeler de bu ay içinde başlar" demişti.

Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrasında Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'den henüz bu yönde bir davet alınmadığını belirterek kıta sahanlığı dahil olmak üzere egemenlik haklarıyla ilgili görüşmelere hazır olunduğunu kaydetmişti. Bakanlık sözcüsü Aleksandros Papaioannu, "Yunanistan, Türk tarafından gelecek, Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığı sınırlarının belirlenmesi konusunda bu tür bir davete uluslararası hukuk uyarınca yanıt verecektir" açıklamasını yapmıştı.

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