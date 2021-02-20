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Türkiye’nin Doğusundaki 4 İlde 612 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

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Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.  
Türkiye’nin Doğusundaki 4 İlde 612 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 612 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.  

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipiden dolayı Gürpınar'da 8, Bahçesaray'da 74, Başkale'de 22, Edremit'te 1, Gevaş'ta 13, İpekyolu'nda 12, Muradiye'de 56, Tuşba'da ise 25 olmak üzere toplam 211 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı kentte, belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle Muş'ta 114, Bitlis'te 125, Hakkari'de ise 162 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Söz konusu illerde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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