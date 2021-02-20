Türkiye'nin Önde Gelen Hadis Alimlerinden Muhammed Emin Saraç Vefat Etti

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, dün akşam tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Saraç, İstanbul Fatih Camiinde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştirmişti.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Emin Saraç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saraç ailesinden yapılan açıklamada, "Aile büyüğümüz muhterem Emin Saraç Hocaefendi kısa bir süre önce Rahmet-i Rahmana kavuşmuştur. Allah mekanını cennet eylesin." denildi.

Emin Saraç'ın vefatını duyan yakınları ve sevenleri hastane önünde toplandı. Saraç'ın cenazesi yakınlarınca hastaneden alınarak, Kozlu Gasilhanesine götürüldü.

Fatih Camiinde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç'ın cenazesi, pazar günü öğle vakti Fatih Camiinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.