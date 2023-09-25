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Türkiye'nin uzay yolcuları "Gezegen Kongresi"nde

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Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, GUHEM ev sahipliğinde Uzay Kaşifleri Derneğince Bursa Uludağ'da düzenlenen "Gezegen Kongresi"ne katıldı.
Türkiye'nin uzay yolcuları "Gezegen Kongresi"nde

Alper Gezeravcı, gazetecilere, kongreye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektörde öncü, birçok göreve imza atmış, tarihe adını yazdırmış, pek çok insana rol model teşkil eden 70'e yakın astronotu Türkiye'de bu vesileyle ağırlamanın gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Kongrenin bugüne kadar 33 kez yapıldığını, 34'üncüsünün Türkiye'de gerçekleştirildiğini ifade eden Gezeravcı, toplantının Cumhuriyet'in 100. yılında, uzaya ilk adımı atmayı planladıkları dönemde icra edilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.

Uzay yolculuğunun 2023'ün sonlarına doğru icra edileceğini aktaran Gezeravcı, "ABD'deki eğitimler yoğun şekilde devam ediyor. Eğitim takviminin planlı faaliyetlerinden bir tanesiydi bugün burada olmak. Sıkı bir şekilde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Fırlatmanın geçekleşeceği tarihe kadar da yoğun şekilde programın akışı devam ediyor." dedi.

Gezeravcı, görevin icra edilmesine yönelik farklı bileşenlerin olduğunu, 14 günlük faaliyet takviminden sonra dünyaya dönüşün gerçekleştirileceğini anlattı.

Görev içeriklerinin tamamını kapsayacak eğitimlerin devam ettiğini belirten Gezervacı, kalan sürede tamamladıkları eğitimleri, fırlatmaya kadar taze bilgiler olarak muhafaza edilmesi açısından tekrarlayacaklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin "Fiziksel anlamda hazırsınız, ruhsal ve duygusal anlamda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine "Hiçbir sıkıntımız yok. Bu son dakikada dahil olduğumuz ya da adapte olmaya çalıştığımız bir görev değil. Bunun mental hazırlığını çok önceden yapmıştık. Gerek mental gerekse ruhsal açıdan son derece hazırız görev için." yanıtını veren Gezeravcı, "Bu uzay görevinin Türkiye'ye kazandıracakları nelerdir?" sorusuna karşılık şunları kaydetti:

"Benim açımdan en değerli kazanım, ülkemizin gelecek nesillerinin özgüvenini ayağa kaldıracak olan bir görevdir. Bugüne kadar hayallerimizin limitini, sınırını, gözümüzle görebildiğimiz gökyüzü oluştururken artık bu görevle birlikte gelecek nesillerimiz uzayın derinliklerine adım atıyor. Bu görev bir hikayenin varış noktasını değil, başlangıç noktasını teşkil ediyor. Dolayısıyla gelecek nesillerimiz için çok büyük bir ivme kazandıracak, onların ufuklarını, gözleriyle görebildiği gökyüzünün çok ötesine taşıyacak bir görevdir."

"Büyük bir merakla o gün, o kutlu anı bekliyoruz"

Tuva Cihangir Atasever de son derece heyecanlı olduklarını, eğitimlerin nisan ayından beri devam ettiğini söyledi.

ABD'deki Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, kendi modülüne sahip diğer ülkelerin modüllerinde aşinalık eğitimlerine devam ettiklerini belirten Atasever, "Oldukça yoğun ve oldukça heyecanlı bir eğitim programı devam ediyor. Fırlatma yaklaştıkça bu heyecan gitgide artacak. Biz de büyük bir merakla o gün, o kutlu anı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Atasever, gençlere şu önerilerde bulundu:

"İnsanlı uzay yolculuğumuzun, bu gerçekleştireceğimiz görev, başlangıcı niteliğinde olacak. Şu anda ilk adımı atıyoruz. Bu bir ilk adım görevi. Devamında gelecek nesillerin bu süreci devam ettirmesi çok kıymetli. Benim onlara verebileceğim en büyük tavsiye naçizane, heyecan duydukları, gönüllerinde onları heyecana bürüyen disiplin, uğraş her ne ise büyük bir heyecanla peşinden koşsunlar. Mesele illa mühendis olmak, illa bilim insanı olmak, illa teknik bir alanda kariyer sahibi olmak değil, uzay artık çok geniş bir yelpazeye yayılıyor, ticarileşiyor. Ticarileşen uzayda hem alçak dünya yörüngesinde hem de derin uzayda, Ay ve ötesindeki araştırmalarda her disiplinden insana ihtiyacımız var. Dolayısıyla onları heyecanlandıran alan her ne ise ona büyük bir şevkle sarılsınlar, peşinden koşsunlar. Eğer uzay onların heyecanını canlandıran bir olguysa, eğitimini gördükleri alan her ne ise onunla uzayı birleştirmeleri artık çok daha kolay."

Basın mensuplarının "Bu görevle ilgili bir yedeklilik durumu söz konusu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu da cevaplayan Atasever, şunları dile getirdi:

"Bizim esasında iki farklı görevimiz var. Bir tanesi; bu yılın sonunda, belki önümüzdeki yılın başında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda icra edeceğimiz Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi. Bu misyon kapsamında aynı zamanda Virgin Galactic firması ile muhtemelen 2024 yılının ilk çeyreğinde yörünge altı uçuş gerçekleştireceğiz. Ben hem Uluslararası Uzay İstasyonu görevinin bir yedeği olarak, Alper Gezeravcı'nın yedeği olarak hem oradaki süreçlere vakıf olup oradaki eğitimlere katılıyorum hem de Virgin Galactic uçuşumuzda gerçekleştireceğimiz birtakım bilimsel deneylerle ilgili çalışmalara devam ediyorum. Dolayısıyla benim bu projeye ilk başlarken duygu ve düşüncem, asil veya yedek ondan bağımsız olarak, hiçbir önem ifade etmeden, misyonun başarıyla gerçekleştirilebilmesi için elimden gelen bütün desteği vermek şeklindeydi. Aynı duygu ve düşünceyi devam ettiriyorum."

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