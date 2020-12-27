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Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması 30 Aralık'ta başlıyor

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Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi.
Türkiye'ye girişte PCR testi uygulaması 30 Aralık'ta başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışından Türkiye varışlı uçuşlarda PCR testi sonucu ibraz etme uygulamasının 30 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi.

THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı, Türkiye varışlı uçuşlarda saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş negatif PCR testinin ibraz gerekliliği uygulamasının 2 gün ötelendiği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın 30 Aralık'tan itibaren geçerli olacağı ifade edilerek, "Basılı olarak ya da dijital ortamdaki negatif PCR test sonucunu ibraz etmeyen yolcularımız uçuşa kabul edilmeyecektir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır." bilgisi verildi.

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