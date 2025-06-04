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TÜSTAV, Nazım'ın konuşmasını ilk kez yayınladı

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Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı, şair Nazım Hikmet'in ölüm yıldönümünde 1954 yılında yaptığı konuşmanın kaydını yayınladı.
TÜSTAV, Nazım'ın konuşmasını ilk kez yayınladı

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), Berlin'de 1954 yılında düzenlenen Dünya Barış Konseyi Olağanüstü Oturumu'nda yaptığı konuşmanın kaydına ulaştı. Ses kaydı Gökhan Karabacak tarafından kurgulandıktan sonra Youtube'a yüklendi.

 

TÜSTAV'ın Polonya Devlet Arşivi'nde Saygun Gökarıksel'in katkılarıyla ulaştığı ses kaydında Nazım Hikmet Türkiye'nin NATO olan ilişkisini değerlendiriyor:

Türkiye'nin bugünkü idarecileri memleketimi Amerikan harp kuvvetlerine kayıtsız şartsız teslim etmişlerdir. Kara, deniz, hava 
kuvvetlerimiz tamamen Amerikan generallerinin elindedir Türkiye, NATO'ya 21 tümen asker vermiştir. Bütün NATO devletleri taahhütlerini yerine getirseler ancak 40 tümenlik bir kuvvet toplayabilecekler. Gerçekte şimdiye kadar NATO'nun kuvveti 30 tümen kadardır ve bunun 21'ini yani üçte ikisini Türkiye sağlamaktadır. Amerikalılar memleketimde en ağır hava kuvvetlerinin inip kalkabileceği 25 hava üssü kurmuştur.

Bu ölüm faaliyeti devam etmektedir memleketimde atom silahları da stok edilmeye başlanmıştır. Türkiye idarecileri memleketimi yalnız askeri bakımdan değil siyasi bakımdan da Amerikan emperyalizminin maşası haline getirmiştir


Türkiye, Dünya Harbinden sonra Milli Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve bunu zaferle sona erdiren ilk yarı sömürge memlekettir. Sovyetler Birliği'nin maddi ve manevi yardımıyla ihtilaf kuvvetleri denize döküldükten sonra gene aynı yardımla memleketin iktisadi bağımsızlığına da kavuşmaya başlamıştı.

Fakat Türkiye'nin idareci çevreleri Türkiye halkına ihanette gecikmediler ve bu ihanet ik dünya harbi sonunda Türkiye'nin bir Amerikan sömürgesi haline gelmesiyle neticelendi bugün Amerika'nın emriyle Türkiye bütçesinin %60'ı kadarı harp hazırlığına ayrılmıştır.

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