  • BIST 5.475,48
  • Altın 1486.076
  • Dolar 23.6119
  • Euro 25.7109
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAMüjdeli haber! “Yarın sabah itibariyle LPG dağıtımı başlıyor”

Tutankhamun’un ölümüyle ilgili çarpıcı iddia

» »
9 yaşında tahta çıkan Mısır’ın en ilgi çeken firavunlarından Tutankhamun’un gizemli ölümüyle ilgili yeni bir tartışma patlak verdi.
Tutankhamun’un ölümüyle ilgili çarpıcı iddia

M.Ö. 1323-1341 yılları arasında yaşayan, “Altın Kral” ve “Çocuk Kral” olarak anılan Mısır Firavunu Tutankhamun'un yıllardır tartışılan ölüm nedeniyle ilgili yeni bir iddia gündem oldu.

9 yaşında tahta çıkan ve 19 yaşında ölünceye kadar Mısır'a hükmeden Tutankhamun'un mumyası üzerinde yıllardır çalışmalar yürütülüyor.

Tutankhamun’un mumyası yıllardır inceleniyor.

Mısır bilimcisi Sofia Aziz, genç firavunun şarap içtikten sonra alkollü olarak hızla at arabası sürerken yaralandığını ve sonrasında acı çekerek öldüğünü söyledi. Tutankhamun'un yaralarının enfeksiyon kapması sonucu yavaş yavaş ve acı çekerek öldüğünü belirten Aziz, dünyaca ünlü firavunun “içkiye düşkün tipik bir genç” olduğunu savundu.

İncelemelere göre Tutankhamun'un kazada bacağının da kırıldığını anlatan ödüllü bilim insanı, BBC Science Focus'a yaptığı açıklamada, tabutunda bulunan eşyalarında firavunun ölüm nedenine ışık tuttuğunu iddia etti.

Tutankhamun'un mezarında bulunan objeler arasında, tedavi gördüğünü gösteren tohum ve meyveler bulunmuştu. Mezardaki at arabalarının, silah ve şarap şişelerinin de genç firavunun ölüm nedeniyle ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Mısır’da firavunlar döneminden kalma tarihi kalıntılar dünyanın en ilgi gören yerleri arasında.

SITMADAN ÖLDÜĞÜNE İNANILIYOR

Eski Mısırlılar mumyaların mezarına, ölümden sonra kullanabileceklerine inanılan eşyaları koyuyordu.

Tutankhamun'un muhtemelen söylendiği gibi engelli olmadığını anlatan Aziz, “Mumya üzerinde yaptığım çalışmalarda bunu gösteren bir kanıta rastlamadı. Bence soyluluk göstergesi olarak baston kullanıyordu” dedi.

Bilim dünyası, uzun süredir genç yaşta hayata veda eden Tutankhamun'un açık bir yaranın mikrop kapması ve sıtma sonucu öldüğüne inanıyor. Radyolojik yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, genç firavunun ölmeden önce yürümek için baston kullandığı, bacaklarında ciddi sorunlar olduğu tespit edilmişti.

Tutankhamun'un mumyasını inceleyen bilim insanlarından Profesör Albert Zink de, firavunun bir atlı araba kazası sonucu sakatlanmış olabileceği teorisine destek vererek “Yine de bu spekülatif bir yaklaşım. Bacaklarındaki sorunun gerçek nedenini tam olarak bilmiyoruz” ifadelerini kullandı. Zink, “Belki gerçek nedeni asla bulamayacağız” diye konuştu.

1923'te mezarı bulunan Tutankhamun, üvey kardeşi Ankesenpaten'le evlenmiş ve iki çocuğu olmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 SORUDA - Atlantik Deklarasyonu: Yeni küresel sistem içinde arayış17 Haziran 2023 Cumartesi 13:32
  • Çocuğunuza bırakabileceğiniz bir evden fazlası: Yeşil evler17 Haziran 2023 Cumartesi 13:23
  • Günlük burç yorumları (17 Haziran 2023)17 Haziran 2023 Cumartesi 09:25
  • Binlerce yıllık mumya gün yüzüne çıktı16 Haziran 2023 Cuma 21:56
  • Kanser oranları harekete geçirdi: Hollanda’dan ücretsiz güneş kremi16 Haziran 2023 Cuma 20:22
  • Nostradamus’un bir kehaneti daha ortaya çıktı: 1555’te yazmış16 Haziran 2023 Cuma 18:40
  • Günlük burç yorumları (16 Haziran 2023)16 Haziran 2023 Cuma 09:10
  • Kediler uzaylı falan değil, tuhaf davranışlarının bir açıklaması var: Yani çoğu zaman!15 Haziran 2023 Perşembe 10:21
  • Dünyanın en eski mezarlığı bulundu: Evrim teorisine bakış açısını değiştirecek14 Haziran 2023 Çarşamba 21:59
  • Dişi timsahların tek başlarına üreyebildikleri ortaya çıktı14 Haziran 2023 Çarşamba 21:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti