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Tweet’ler, insanların en mutlu olduğu yerleri ortaya çıkardı

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Paylaşılan tweet'leri temel alarak yapılan bir araştırma, insanların şehrin hangi bölgesinde mutlu, mutsuz ya da gergin hissettiklerini ortaya çıkardı.
Tweet’ler, insanların en mutlu olduğu yerleri ortaya çıkardı

Yeni bir çalışma, şehirlerde en çok öfke ve en çok neşe uyandıran yerleri ortaya çıkardı. Londra ve San Francisco’dan yaklaşık 2 milyon coğrafi etiketli tweet’in analiziyle yapılan araştırmada, insanların restoran ve park gibi yerlerde daha olumlu; ofis ve stadyum gibi yerlerde ise daha olumsuz duygulara sahip oldukları bulundu.

Kyoto Institute of Technology’deki araştırmacılar, tweet’lerin ne zaman ve nerede öfke, beklenti, tiksinti, korku, neşe, üzüntü, sürpriz veya güven ifade ettiğini belirlediler. 2016 ve 2017’deki sosyal medya gönderilerine dayanan araştırma bu hafta yayınlandı.

Araştırmada yeşil alanların, şehirlilerde en olumlu duyguları tetiklediği; yüzme havuzları, iskeleler, sahil şeritleri gibi mekanlardan yüksek düzeyde neşe içeren tweetler atılması da dikkat çekti.

Ulaşım noktaları ise hem Londra’da hem de San Francisco’da gerilim noktasıydı. Tren istasyonlarının, otobüs duraklarının ve araç trafiğinin yoğun olduğu köprülerin yakınında atılan tweetlerin, tiksinti ve öfke duygularını yansıttığı görüldü.

Araştırmacılar ayrıca olaylarla ilgili tweet’lere de baktılar. San Francisco’dan tweet atanların, eski Başkan Donald Trump’ın göreve başlama töreni ve 2017 Kadın Yürüyüşü sırasında en yüksek düzeyde öfke, üzüntü ve tiksinti sergilediği ortaya çıktı.

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