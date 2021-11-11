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Twitch yayıncısı Amouranth'ın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı

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Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınları ile ünlü olan Amouranth kullanıcı adlı Katiyln Siragusa'nın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı.
Twitch yayıncısı Amouranth'ın cinsel içerikli NFT'si 125 bin dolara satıldı

Geçen ay Twitch'te cinsel içerikleri nedeniyle beşinci kez engellenen 'Amouranth' kullanıcı adlı yayıncı Katiyln Siragusa, piksel çizimli müstehcen bir NFT satışını başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde yüksek meblağlara ulaşan NFT, 125 bin dolara satıldı.

Amouranth, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Vay be, bir NFT'm şu anda 120 bin dolara kadar teklif verildi… Sanırım bunu tekrardan yapacağım" ifadelerini kullandı.

 

Alıcıyla ekstra olarak telefon görüşmesi yapılacak

Katilyn Siragusa, daha sonrasında attığı bir başka tweet'te de NFT'sinin 125 bin dolara çıktığını ve bonus olarak 'OnlyPunk' NFT'sini satın alanla bire bir telefon görüşmesini yapacağını söyledi.

5 Kasım saat 14:00'te bin dolar ile başlayan NFT açık arttırması 14:30'da 125 bin dolara ulaşarak Amouranth Onlypunk NFT'si Dylan Kimbrell adlı kullanıcıya satıldı.

 

T24

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