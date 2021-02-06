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Twitter, ‘nefret’ ve ‘taciz’ sebebiyle Soylu’nun iki tweet’ini daha kısıtladı

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Sosyal medya platformu Twitter, ‘nefret davranışı hakkındaki kuralları’ ve ‘taciz içeren davranış hakkındaki kuralları’ ihlal ettiği gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki tweet’ini daha kısıtladı.
Twitter, ‘nefret’ ve ‘taciz’ sebebiyle Soylu’nun iki tweet’ini daha kısıtladı

Twitter, daha önce Soylu’nun ‘LGBT sapkını’ ifadesinin yer aldığı iki tweet’ine ‘kuralların ihlal edildiği’ notunu eklemişti.

Soylu’nun, Bahçeli’nin ‘kayyım rektör’ protestolarına katılanları ‘zehirli yılan’ olarak nitelendirdiği tweet’i alıntılayarak, “Sn Devlet Bahçeli’nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter’ın tutumunu kınıyoruz…” yazdığı paylaşımı ‘taciz içeren davranış hakkındaki kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle kısıtlandı.

Bahçeli’nin aynı tweet’i daha önce, siber haklar aktvisti ve bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz’in aktardığına göre “öğrencilere yönelik ‘şiddet içeren tehdit’ sebebiyle kısıtlanmıştı.

Soylu, ‘nefret davranışı hakkındaki kuralları ihlal ettiği’ gerekçesiyle kısıtlanan tweet’inde ise, yine Bahçeli’nin paylaşımının kısıtlanmasına tepki olarak Twitter’ı ‘demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmak’la itham ediyordu.

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