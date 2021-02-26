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Twitter'da para kazanma dönemi: 'Süper Takip' ile abonelik sistemi planlanıyor

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Twitter, kullanıcıların paylaştıkları içerikler üzerinden para kazanabilecekleri 'Süper Takip' isimli bir abonelik sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.
Twitter'da para kazanma dönemi: 'Süper Takip' ile abonelik sistemi planlanıyor

Twitter, kullanıcıların paylaştıkları içerikler üzerinden para kazanabilecekleri 'Süper Takip' isimli bir abonelik sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını duyurdu.

Twitter, para karşılığı abonelik sistemi olan 'Süper Takip' seçeneğini duyurdu.

Yeni sisteme göre, kullanıcılar bir hesaba dair daha fazla içeriğe erişmek için para ödeyerek abone olacak.

Bu yeni özellikle birlikte, 'Süper Takip' sistemini işleten hesaplar, takipçilerine bülten, video veya reklam seçenekleri sunacaklar. 

Twitter'ın söz konusu uygulamayı '2021'de gelir sistemini çeşitlendirmek adına' hayata geçirmeyi planladığı öğrenildi. 

 

The Guardian'da yer alan habere göre, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in de katılımıyla perşembe günü düzenlenen tanıtım toplantısında, kullanıcılardan uygulama üzerinden para kazanmaya yönelik seçenekler oluşturulması yönünde çok sayıda talep alındığı belirtildi. 

'Güvenilir değiliz'

Toplantıda konuşan Dorsey, "Neden insanların bize inanmadıklarıyla başlamıyoruz? Üç eleştiri var: Yavaşız, yenilikçi ve güvenilir değiliz" açıklamasında bulundu.

Twitter tarafından yapılan açıklamada da, yeni uygulama şu ifadelerle tanıtıldı: 

"Süper Takip gibi fonlama fırsatları, içerik oluşturucuların ve yayıncıların takipçileri tarafından doğrudan desteklenmesine olanak tanıyacak ve onları kitlelerinin sevdiği içerikleri oluşturmaya devam etmeye teşvik edecek."

Para kazanmak için Patreon ve OnlyFans gibi araçları kullanan içerik üreticileri, böylelikle Twitter üzerinden de gelir elde edebilecekler. 

Öte yandan, Twitter'ın abonelik ücretinin ne kadarını kullanıcılara ödeyeceği ise henüz belli değil. 

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