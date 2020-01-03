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UBP Vekili Hasipoğlu: "Birleşik Kurul'da onaylanan İmar Planı kararı yok hükmündedir"

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UBP Milletvekili Hasipoğlu, Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın Belediye Meclisleri’nin onayı alınmadan Birleşik Kurul’da onaylanamayacağını söyledi.
UBP Vekili Hasipoğlu: "Birleşik Kurul'da onaylanan İmar Planı kararı yok hükmündedir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın Belediye Meclisleri’nin onayı alınmadan Birleşik Kurul’da onaylanamayacağını belirtti.

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“İmar planı konusundaki hukuki değerlendirmem:

İçişleri Bakanlığının 31 Aralık 2019 tarihli yazısı uyarınca İmar planı Birleşik Kurul”da onaylanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere belediye meclislerince, daha önce sunulan plan reddedilmişti. En son hali ise 30 aralık tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, Belediye Başkanlarının da hazır olduğu toplantıda onaylandığı, İç İşleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştu.

Tespit;

i) Gündemde değiştirilmiş şekliyle yeni bir imar planı vardır.

ii) 55-89 sayılı İmar yasasının 15- 2a maddesine göre Birleşik kurula sunulan plan tasarısının veya değişiklik önerisinin sonuçlandırılabilmesi için Belediye Meclisleri ve Kaymakamlıkça karara bağlanır ifadesi vardır.

iii) Planın son hali 30 Aralık gecesi Belediye Başkanlarının da hazır bulunduğu Bakanlar Kurulu toplantısında şekillendiğine göre, aynı anda her üç Belediye Meclisinin değiştirilmiş şekliyle planı görüp onay vermeleri imkan dahilinde değildir.

30 Aralık tarihli planın son haline eğer belediye meclislerinin bir karar üreterek onay kararı yoksa, naçizane düşüncem; 31 Aralık tarihli yazı yok hükmündedir.”

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