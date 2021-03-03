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Uçak kazasında kurtulmuştu; 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından da sağ çıkarıldı

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Chapecoense uçak kazasında kurtulan uçak teknisyeni, 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından sağ olarak çıkarıldı.
Uçak kazasında kurtulmuştu; 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından da sağ çıkarıldı

Chapecoense uçak kazasında kurtulan uçak teknisyeni, 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından sağ olarak çıkarıldı.

Erwin Tumiri, Brezilya futbol takımı Chapecoense'nin 2016 yılında yaşadığı trajik uçak kazasından sağ kurtulan altı kişiden biriydi. Tumiri, felaket gibi bir kazadan daha sağ olarak kurtarıldı. Bolivya'da meydana gelen otobüs kazasında 21 kişi hayatını kaybetti. Kazayı ufak yaralarla atlatan Tumuri, önümüzdeki birkaç gün içinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilecek.

Chapecoense uçağındaki mürettebattan biri olan Erwin, yerel basına inanılmaz kurtuluşunu anlattı:

"İnsanların çığlık attığını duyduğumda kendimi biraz uykulu hissediyordum ve cep telefonumdan müzik dinliyordum. Yapabileceğim tek şey önümdeki koltuğa tutunmak, omuzlarımı genişletmek ve cama yaslanmaktı, böylece otobüs devrilirken sabit kalacaktım. Taklalar attık ve tutunmayan insanlar vardı. Çamaşır makinesinin içindeymiş gibi düştüler. Bilinçli kaldım ve durduğunda araçtan dışarı çıkmayı başardım"

2016'da Chapecoense'nin Copa Sudamericana finallerinin ilk ayağını oynamak için havalanan uçak Medellin yakınlarında düşmüş, trajik kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

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