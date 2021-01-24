Uğur Mumcu, bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anıldı; "28 yıl geçti asıl failler hâlâ karanlıkta"

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28'inci yılında, bombalı suikasta uğradığı evinin önünde anıldı.

Mumcu'nun adının verildiği sokaktaki evinin önünde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekilleri de katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Uğur Mumcu'nun evini ziyaret ederek, eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü. Daha sonra Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, önce evin önündeki parkta bulunan Faili Meçhuller Anıtı'na sonra da Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı.

Kılıçdaroğlu, anma etkinliğinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcu'yu 28 yıl önce binlerce kişinin sonsuzluğa uğurladığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "O halktan birisiydi, bir Kuvayı Milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlıklara ışık tutmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asil faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hâlâ karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O ölmeden önce 'Vurulduk ey halkım unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayacağız. O bizim yüreğimizde, kalbimizde. Onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, önderidir, bir Cumhuriyet değeridir. Onu unutmak zaten mümkün değildir" dedi.