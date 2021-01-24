Uğur Mumcu, katledilişinin 28. yılında anıldı: Failleri hala karanlıkta

Araştırmacı gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 28. yılında, bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıya uğradığı evinin önünde anıldı. Anma törenine, Covid-19 tedbirleri ve sokağı çıkma kısıtlaması gereğince yalnızca Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı çalışanları, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars ve oğlu Özgür Mumcu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı CHP milletvekilleri ve basın mensupları katıldı. Kılıçdaroğlu, tören öncesi Mumcu’nun evinde eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile bir süre görüştü.

Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, önce Faili Meçhuller Anıtı’na, sonrasında da Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.

"28 YIL GEÇTİ, FAİLLER HALA KARANLIKTA"

Anmada basına konuşan Kılıçdaroğlu, 28 yıl geçmesine rağmen dosyanın hala aydınlatılamamasına sitem ederek şunları söyledi:

"28 yıl önce, binlerce kişi onu sonsuzluğa uğurladık. O, halktan birisiydi bir kuvayi milliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Karanlığa ışık tutmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını söylediler. 28 yıl geçti asıl failler hala karanlıkta. O ölmeden önce 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi' diyordu. Biz onu unutmayacağız. Onu unutmamız mümkün değil. Uğur Mumcu, medyanın önderidir. Uğur Mumcu, bir Cumhuriyet değeridir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu var olacaktır."

"GAZETECİLER HALA SALDIRIYA UĞRUYOR"

Eski gazeteci, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye'de gazetecilerin hala saldırıya uğradığını hatırlatarak, "28 yıl geçmiş aradan, ama Türkiye'de gazeteciler hala tehdit altında, saldırıya uğruyor. Uğur ağabey o zaman yazdığı yazılarla bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun yükselttiği, yücelttiği gazetecilik meşalesi, gazetecilikte, halkın haber alma hakkında kararlı olan kuşaklar tarafından hep yukarıda tutuldu, tutulmaya devam edecek. Hangi baskı, yasak, sansür olursa olsun, Türkiye'de gazeteciler gerçekleri yazmaya devam edecekler" dedi.

"UĞUR MUMCU HEPİMİZİN HOCASIYDI"

Eski gazeteci, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, anmaya her zaman geleceğini vurgulayarak, "Uğur Mumcu hepimizin hocasıydı. Acı bir gün. Uğur Mumcu yalnızca iyi bir gazeteci değildi, Türk aydınlanmasının, Anadolu aydınlanmasının önemli isimlerinden birisiydi. Dik bir gazeteciydi, kalemini hiç satmadı. Karanlık güçler elimizden Uğur Mumcu'yu aldılar. Üstadımızı rahmetle anıyoruz. Her yıl anmaya devam edeceğiz" dedi.

"BOMBAYI KOYAN OĞUZ DEMİR'İN ARANDIĞINA DAİR KANIT YOK"

Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi Alican Uludağ, Uğur Mumcu'nun katledildiği bombayı aracına yerleştiren Oğuz Demir'in arandığına dair, savcılığın ya da mahkemenin çabası olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Uğur Mumcu 28 yıl önce bu sokakta katledildi. Aradan geçen süreçte yalnızca tetikçileri bulundu. Cinayetin arkasındaki karanlık yapı deşifre edilemedi. Bugün o katillerden, Mumcu'nun aracına bombayı yerleştiren terörist Oğuz Demir, hala yakalanamadı. Davası gıyabında sürüyor, hakkında kırmızı bülten var ancak benim yaptığım araştırmalarda, Oğuz Demir'in somut olarak arandığına dair savcılığın ya da mahkemenin çabası yok. 2019 yılında mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'na durumunu sordu. Başsavcılık alay eder gibi, 'Bize sormayın, işimiz yoğun, polise sorun' diye geçiştiren bir yanıt verdi. Bu bile, Oğuz Demir'in aranmadığı, bulunmak istenmediğini gösteriyor. Bir katil, bombacı aradan 28 yıl geçmesine rağmen yakalanmadı ya da yakalanmak istenmiyor."

KABRİ BAŞINDA DA ANILDI

Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine de, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve sevenleri katıldı. Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı.

Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.