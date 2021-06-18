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UKÜ ve DİGEM 1-0 Avantajlı Durumda

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Hentbol Kadınlar Play-Off ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile DİGEM seride öne geçti.
UKÜ ve DİGEM 1-0 Avantajlı Durumda

Hentbol Kadınlar Play-Off ilk maçında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile DİGEM seride öne geçti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçlarda; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Şahlan karşısında zorlanmadan 12 gol farkı ile 42-30 galip geldi ve 1-0’lık avantaj yakaladı.

Play-Off’un diğer maçında DİGEM, Levent karşısında 38-30’luk üstünlük elde etti ve durumu 1-0 yaptı.

İki maç kazanım esasına göre oynanan Play-Off’ta ikinci maçlar gelecek hafta yapılacak.

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