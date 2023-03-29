Ülke soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Meteoroloji Dairesi, 30 Mart-05 Nisan tarihleri arasındaki hava durumu tahmini raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22 - 25 ºC, yarın ve Cuma ise 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın periyodun ilk günlerinde kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı; diğer günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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