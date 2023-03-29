Ülke soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Meteoroloji Dairesi, bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli, yarın ve Cuma günlerinde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, 30 Mart-05 Nisan tarihleri arasındaki hava durumu tahmini raporuna göre, hava genellikle parçalı bulutlu veya parçalı az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 22 - 25 ºC, yarın ve Cuma ise 14 - 17 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın periyodun ilk günlerinde kuzey ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı; diğer günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette esmesi bekleniyor.