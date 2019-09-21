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Ultrasonda şaşkına çeviren görüntü… Kimse gözlerine inanamadı!

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İngiltere'de bebek bekleyen bir çift, ultrason görüntülerini ellerine aldıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde bebeğin dışındaki bir figür sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Ultrasonda şaşkına çeviren görüntü… Kimse gözlerine inanamadı!

İngiltere’nin Swindon bölgesinde yaşayan Britainy Clark ve James Grouve çifti, doktorların kendilerine çocuk sahibi olamayacaklarını söylediğinde hayalleri yıkıldı. Doktorlar, Britainy’nin yumurtalıklarında doğuştan gelen bir rahatsızlık olduğunu ve hamile kalamayacağını belirtmişti.

Ancak bu teşhisten aylar sonra büyük bir sürpriz gerçekleşti. Kendini hasta hisseden Britainy, kontrol için hastaneye gittiğinde hamile olduğunu öğrendi. Duyduklarına inanamayan çift, ultrason çektirmek için merakla beklemeye başladı.

Bebek 12 haftalık olduğunda ultrason görüntülerine ulaşan çift, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Görüntülerde bebeğin dışında bir figür daha gören Britainy, durumu hemen teyzesiyle paylaştı.

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Britainy Clark ve James Grouve çifti.

Teyze ise görüntüdeki figürü bebeğe elini uzatmış bir insan yüzüne benzetti. Görüntüyü sosyal medyada paylaşan genç anne adayı, ‘işte benim bebeğim ve onun koruyucu meleği’ ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları duruma büyük ilgi gösterirken, kimileri görüntünün ürpertici kimileri ise iyi şans göstergesi olduğunu savundu.

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