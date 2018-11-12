Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) düzenlenen çeşitli etkinliklerle ölümünün 80’inci yılında anıldı.

Konferans Gerçekleştirildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak 9 Kasım 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından “Dünya Tarihi Penceresinden Atatürk ve Çağdaşlaşma” konulu konferans gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Özden sunum gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu konferans açılışında konuşan ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. Yılında anmak için bir araya geldiğimizi belirterek her geçen gün yokluğunu daha çok hissettiğimiz Ata’mızı saygı ile andığımızı vurguladı. Konferans sonunda Yrd. Doç. Dr. Göktürk katkılarından dolayı Prof. Dr. Özden’e çiçek takdiminde bulundu.

Öte yandan konferans öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Özden, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Osam’dan DAÜ ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Prof. Dr. Özden’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

10 Kasım Anma Töreni

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni, DAÜ akademisyen, personel ve öğrencilerinin katılımı ile 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde başladı. Tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ve saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Prof. Dr. Osam gerçekleştireceği konuşmasında “Biz Türküz ve Atatürk’ün çizmiş olduğu yolda ruhumuzu teslim edeceğimiz güne kadar ayrılmayacağız. Hiçbir siyasi baskı ve zulüm bizi Türklüğümüzden ve Atatürk’ün çizdiği yoldan çeviremeyecektir” ifadelerini kullanarak gençlere Atatürk’ün çizdiği yoldan asla dönmemeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Osam “Son nefesimize kadar ilkelerinden ayrılmayacağız. Onu saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.

Tören, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koronun günün anlam ve önemine uygun parçalar seslendirmesinin ardından sona erdi.

Fotoğraf Sergisi Gerçekleştirildi

Öte yandan Aynı gün saat 09:30’da ise Özay Oral Kütüphane Sergi Salonu’nda DAÜ ATAUM tarafından organize edilen “1938 Basınında Atatürk ve Atatürk Fotoğrafları” konulu sergi DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülker Vancı Osam ve DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk tarafından açıldı.

Çok sayıda ziyaretçinin hazır bulunduğu sergide, DAÜ ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Araştırma Merkezi ile Anıtkabir Komutanlığı’ndan getirilen toplam 72 resmin sergilendiğini belirtti. Ayrıca sergide gösterime sunulan ve Yrd. Doç. Göktürk’e ait Atatürk’ün ölüm haberlerini veren 1938 tarihli orijinal gazetelerin bulunduğu kişisel koleksiyon da Yrd. Doç. Dr. Göktürk tarafından DAÜ’ye hediye edildi. Prof. Dr. Osam serginin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında gençlerin Atatürkçü Düşünceyi doğru şekilde öğrenmelerine katkı sağlayacak olan bu gibi faaliyetlerin geliştirilerek devam etmesi gerektiğini belirterek, sergi için emeği geçenlere teşekkür etti. Söz konusu sergi, 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar kadar ziyarete açık olacak.