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Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu

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Uluslararası Af Örgütü, 2020/2021 raporunu yayımladı.
Uluslararası Af Örgütü: Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu

Covid-19 salgının tüm dünyada etkisini gösterdiği 2020 yılında “hükümetlerin salgınla mücadele yöntemini eleştiren sağlık çalışanlarını ve gazetecileri hedef alan” ülkelerin sıralandığı raporda, “Arnavutluk, Ermenistan, Belarus, Bosna-Hersek, Macaristan, Kazakistan, Kosova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Türkiye ve Özbekistan’da bu durumun örneklerinin yaşandığı” belirtildi:

“Türkiye’de hükümet trol orduları kurdu ve kamuoyunun dikkatini belirli web siteleri, hesaplar ve ‘sakıncalı bilgilerden’ uzak tutmak için çevrimiçi sınırlandırmalara ve yanlış yönlendirmelere başvurdu.

“Nisan ayında hükümet COVID-19 krizini muhalefeti daha da bastırmak için kullanarak muhalefet partilerinin yönetimindeki birçok belediyenin bağış kampanyalarını yasakladı ve İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının pandemiyle mücadele kapsamında bağış toplamasına ilişkin soruşturmalar başlattı.”

Türkiye’de baroların yapısının değiştirildiği hatırlatılan raporda, 47 avukatın mesleki çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı, 14 avukat hakkında hapis cezası kararının onandığı bilgisi yer aldı.

Selahattin Demirtaş dahil HDP’li isimlere 2014’te yaşanan Kobani olayları sebebiyle açılan soruşturmaların ve çok sayıda tutuklamanın eleştirildiği raporda “Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 18 Şubat’ta Gezi Davası’nda yargılanan Osman Kavala dahil tüm kişileri beraat ettiren üç hakim hakkında, Cumhurbaşkanı’nın beraat kararını eleştiren konuşmasının ardından soruşturma başlatıldı.” ifadelerine yer verildi.

İşkence, kötü muamele ve zorla kaybetmeler başlığı

Raporun Türkiye bölümünde işkence ve kötü muamele ile zorla kaybetmeler için ayrı bir başlık açıldı:

“Osman Şiban ve Servet Turgut’un, Van’da kalabalık bir grup asker tarafından gözaltına alınmaları ve iddialara konu olduğu üzere dövülmeleri sonucunda ağır yaralandı. Servet Turgut 30 Eylül’de hastanede hayatını kaybetti. Ekim ayında, olayı haber yapan dört gazeteci, çalıştıkları haber ajansları nedeniyle ve ‘PKK/KCK lehine, devlet aleyhine, toplumsal olayları haber yaptıkları2 iddiasıyla Van’da gözaltına alındı.

“2019’da kaybolan ve Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı olmakla suçlanan yedi erkekten biri olan Gökhan Türkmen, Şubat ayında çıkarıldığı mahkemede, zorla kaybedildiği 271 gün boyunca işkence ve diğer türde kötü muameleye maruz bırakıldığını anlattı. Mahkeme, iddialara ilişkin ceza soruşturması açılmasını istedi. Ağustos 2019’da kaybolan Yusuf Bilge Tunç’un nerede tutulduğu yıl sonu itibariyle hâlâ bilinmiyordu.”

Göçmenler konusunda Yunanistan ve Türkiye’ye eleştiri

Göçmenlik konusuna da değinen rapor, Covid-19 salgını sırasında İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde, göçmen işçilerin sokağa çıkma yasaklarında en zor durumda kalan gruplar olduğunu ve devletler tarafından “yüzüstü bırakıldığını” yazdı. “Birçok ülkede, ırk temelli ayrımcılığa uğrayan gruplara ve etnik azınlıklara mensup kişilerin enfeksiyon ve ölüm oranları orantısız ölçüde yüksekti.” denildi.

Mart 2020’de Edirne’den Yunanistan’a gitmeye çalışan göçmenlere de raporda yer veriliyor:

“Türkiye kötücül ve tehlikeli bir adım attı ve mültecileri ve göçmenleri siyasi amaçlarına alet ederek Türkiye’nin Yunanistan’la kara sınırına gitmeye teşvik etti, hatta bazı durumlarda ulaşımlarını kolaylaştırdı. Buna karşılık, Yunanistan yetkilileri, hareket halindeki insanlara karşı aşırı güç kullanımı, darp, atış mühimmatı kullanımı ve Türkiye’ye geri itmeleri de kapsayan insan hakları ihlalleri işledi.”

Libya’ya silah ambargosunu Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’nin ihlal ettiği belirtilen raporda, Suriye için de “Rusya, Suriye’de hükümet güçlerinin uluslararası hukuku ihlal eden askeri harekatlarına doğrudan desteğini sürdürürken, Türkiye insan kaçırma ve toplu öldürmelere başvuran silahlı grupları destekledi” denildi.

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